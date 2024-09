DIRETTA Fiorentina-Monza 0-0 segui il live di Firenzetoday

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di domenica 1 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12' Prova ad accelerare lacon tanti scambi di prima, per il momento ilsi difende bene. 10' Primi dieci minuti di equilibrio,che si affida più alle palle lunghe,che per il momento gestisce il possesso palla. 8'