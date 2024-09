Decisiva la volontà del calciatore il neo acquisto azzurro fa impazzire i tifosi | il retroscena

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 1 settembre 2024) Il mercato si è concluso, ma in casa Napoli continuano ad arrivare calciatori. Nelle ultime ore, la società ha accolto un nuovo rinforzo. La sessione estiva di calciomercato ha salutato la Serie A dopo mesi molto intensi. Le trattative sono state tante, ancor più in casa Napoli dove si è cercato di ridimensionare l’intera rosa. La situazione è andata come previsto, nonostante il mancato addio di Victor Osimhen. Infatti, gran parte del mercatodipendeva proprio dal nigeriano, il quale però non ha trovato una nuova sistemazione. A quel punto, il presidente De Laurentiis e i suoi collaboratori hanno deciso di intervenire ugualmente per regalare ad Antonio Conte una squadra all’altezza. Naturalmente, il neo tecnicoè entusiasta dei nuovi entranti e molto presto permetterà loro di calarsi nel mondo Napoli.