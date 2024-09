Daniil Medvedev lancia il guanto di sfida | Se gioco bene posso vincere contro chiunque

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024)pronto alla. Definito il quadro dei qualificati agli ottavi di finale negli US Open 2024 e il russo è tra quelli che concretamenteno ambire alla corona. Le uscite di scena di Carlos Alcaraz e di Novak Djokovic alimentano le ambizioni del russo, che potrebbe incrociare Jannik Sinner nei quarti, in una partita dal sapor di finale anticipata. Il moscovita sta convincendo per qualità e consistenza. La partita di oggiFlavio Cobolli ha messo in mostra unmolto concentrato e tornato a difendere come nei tempi migliori, provocando gli errori dell’avversario: “È stata una partita difficile. Lui a un certo punto giocava meglio quando rispondeva al mio servizio che quando andava a servire. Sono contento di come ho espresso il mio tennis e mi sono adatto a queste condizioni.