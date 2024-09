Dalla Curva Ovest a ' La Vittoriosa' il cordoglio dello sport per la scomparsa di Filippo Pregnolato

Leggi tutta la notizia su ferraratoday

(Di domenica 1 settembre 2024) Non si placano il dolore e il senso di smarrimento per ladel giovane. Il ventiduenne è stato ritrovato privo di vita nella mattina di sabato 31 agosto, a bordo della sua auto finita fuori strada, a Santa Maria Maddalena, frazione di Occhiobello, in provincia di