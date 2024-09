Dal primo settembre lungo le mura del borgo di Ventotene un' occasione preziosa per ricordarci di questo lembo di terra in cui la natura e la memoria s' incontrano 

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 1 settembre 2024) Parlare o scrivere diè un invito a immaginarla e a ricordare. Quest’isola, in mezzo al Tirreno, più campana che laziale, è sempre stata sola e isolata. Figlia delle isole Pontine, o Ponziane, si comporta come se non avesse sorelle. Bruce Eesly ai “Rencontres” della fotografia di Arles X D’altronde Ponza è grande e le altre, Santo Stefano, Zannone e Gavi non competono, sono piccole e deserte.