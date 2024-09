Da Faeto all’Argentina Pietro Pavia spegne 102 candeline

Leggi tutta la notizia su foggiatoday

(Di domenica 1 settembre 2024) Ha festeggiato i suoi 102 anni a Buenos Aires, in Argentina,, faetano nel Mondo.Nato da Michelee Maria Castielli, porta nel cuoree la sua lingua francoprovenzale, rimasta intatta, come racconta un suo familiare.Alcuni anni fa è tornato sui Monti Dauni per