Cosa vi siete persi questa settimana su Dossier | il boom del filler l' ospedale nella riserva naturale e le emissioni del termovalorizzatore

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di domenica 1 settembre 2024) L'europarlamentare Ignazio Marino, ex sindaco di Roma, "cacciato" dal Pd con 26 firme dal notaio, si sta trasformando in una spina nel fianco di Gualtieri. Dopo l'intervista in cui attaccava l'attuale amministrazione, con tanto di polemiche interne ad Avs, sollecitato da RomaToday Marino parla di