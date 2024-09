Classica ma con un twist Chic e sofisticata la tradizionale maglia a righe si rinnova E si indossa insieme a gonne a matita e ballerine rasoterra

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 1 settembre 2024) Non serve disperare. Le vacanze sono finite, è vero. I costumi, gli abiti da spiaggia e le borse in paglia vengono inevitabilmente riposti nell’armadio. Urge allora undi stile, un capo capace di rallegrare e animare i look del rientro. Un’idea? Lamariniere.