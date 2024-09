Cina | picco estivo si chiude con record dei viaggi passeggeri ferroviari

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 1 settembre 2024) Pechino, 01 set – (Xinhua) – La stagione estiva deidi 62 giorni dellasi e’ conclusa, con le ferrovie che hanno gestito undi 887 milioni diditra l’1 luglio e il 31 agosto, in aumento del 6,7% su base annua, ha riferito oggi China State Railway Group Co., Ltd. Durante il periodo, il numero medio giornaliero didigestiti dalle ferrovie del Paese e’ stato di 14,31 milioni, secondo l’azienda. Per garantiresicuri, ordinati e operazioni stabili, la societa’ ha preparato un piano di trasporto, aumentato la capacita’ e attuato misure favorevoli aicon largo anticipo.