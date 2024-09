Chi nasce e cresce qui è italiano Elly Schlein rilancia lo Ius Soli

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Negare tutto, negare sempre, anche l'evidenza, è da sempre la strada maestra della sinistra. L'ultima frontiera è battaglia sulla cittadinanza e sulla volontà sempre più marcata di cambiare la legge che la concede.non perde occasione - e festa dell'Unità - per ribadirlo. Se non può portare il Pd al centro, allora spingiamolo il più possibile a sinistra con temi sempre più identitari di quell'area. È stato così anche ieri. Intervenendo con l'ormai ex cacicco Vincenzo De Luca alla festa di Procida, ha ribadito il concetto: «Non voglio più sentire un ministro della Repubblica dire che nelle classi bisogna ridurre gli stranieri. Nelle classi italiane non ci stanno italiani e stranieri, ma bambine e bambini e hanno tutti diritto a una scuola di qualità perché lo dice la nostra Costituzione».