Chi erano Fabio e Daniela uccisi dal figlio Accoltellato anche il fratello più piccolo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 1 settembre 2024) Paderno Dugnano, Milano –Chiaroni eAlbano, una coppia conosciuta e rispettata nella comunità di Paderno Dugnano, in provincia di Milano, sono stati trovati morti insieme al loropiù, Lorenzo. A confessare il delitto è stato ilmaggiore, un ragazzo di 17 anni, che ha ammesso di aver ucciso l’intera famiglia. La tragedia ha lasciato una profonda ferita nella comunità locale, che ora cerca di comprendere come sia potuta accadere una tale sciagura all’interno di una famiglia apparentemente normale.LeggiStrage familiare, la confessione del ragazzo: “Sono stato io”Chiaroni: l’imprenditore di famiglia e padre di famigliaChiaroni era un uomo di 46 anni, originario di Desio, in provincia di Monza e Brianza.