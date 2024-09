Celtic-Rangers oggi in tv | orari e dove vedere il derby scozzese

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) L’Old Firm ritorna in questa nuova stagione del calcioa punteggio pieno dopo tre vittore in Scottish Premiership contro Kilmarnock, Hibernian e St. Mirren, mentre ili seguono a due punti di distanza, dovuti al pareggio all’esordio contro gli Hearts e alle vittorie contro Motherwell e St Johnstone.non verrà trasmessa in alcun canale in TV o streaming in Italia. Chi vincerà ildi Glasgow?in tv:ilSportFace.