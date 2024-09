Castel Gandolfo Roma trovati morti i due ragazzi che si erano tuffati nel lago Uno ha cercato di salvare l’altro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024)), 1 settembre 2024 – Sioggi pomeriggio neldi): i duedel Burkina Faso sono stati ri. Le ricerchescattate poco prima delle 16. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e polizia. I due giovani sida un pedalò. Da una prima ricostruzione, i duecon un terzo amico - tutti originari del Burkina Faso - ospiti di un centro di accoglienza ailini. I tre, dopo aver fatto una passeggiata in monopattino sulle rive del, hanno deciso di noleggiare un pedalò in uno degli stabilimenti. Dopo essersi allontanati verso il centro delhanno iniziato a tuffarsi. Visto che il primo non riemergeva, il secondo si è tuffato in suo aiuto, non risalendo in superficie.