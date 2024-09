Carlo Alberto Dalla Chiesa | il 42esimo anniversario dell' omicidio

Leggi tutta la notizia su parmatoday

(Di domenica 1 settembre 2024) “Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli”. Questa è unae frasi celebri pronunciate dal Generale, che ha servito nell’Arma per ben 41 anni, dal 1941 al 1982, quando