Carceri rientra rivolta al ' Beccaria'

(Di domenica 1 settembre 2024) 7.56 Sonoti nelle prime ore di oggi i disordini scoppiati ieri nell'istituto penale minorile ''di Milano, che ha subito danni ingenti. Lo riferisce la Uilpa Polizia penitenziaria. Il bilancio è di alcuni contusi non gravi,anche fra gli agenti, e di un de tenuto ricoverato in ospedale e piantonato dalla polizia di Stato, in mancanza di operatori penitenziari. Tutti rintracciati i 4 detenuti che h hanno cercato di evadere durante la, cui avrebbero preso parte tutti i 58 reclusi presenti.