Call of Duty | Black Ops 6 le migliori impostazioni per la Beta del gioco

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di domenica 1 settembre 2024) In questi giorni è in programma lain Accesso Anticipato diofOps 6, consentendo in questo modo ai fan di provare con mano il nuovo sistema Movimento Assoluto (omnimovement). Vista questa importante novità, abbiamo deciso di realizzare una guida con leper i controlli del