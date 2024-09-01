Calciomercato: Stampa turca, Galatasaray ci prova con Rabiot (Di domenica 1 settembre 2024) L'ex juventino è ancora svincolato ISTANBUL (TURCHIA) - Sfumato Mario Hermoso, in procinto di firmare con la Roma, il Galatasaray sposta la sua attenzione su un altro parametro zero: l'ex juventino Adrien Rabiot. Secondo "Fanatik", il centrocampista francese, svincolato, sarebbe stato sondato da div Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditaliaNotizie su altre fonti
- Calciomercato: Stampa turca, Galatasaray ci prova con Rabiot - L'ex juventino è ancora svincolato ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) - Sfumato Mario Hermoso, in procinto di firmare con la Roma, il galatasaray ... sport.tiscali
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