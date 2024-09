Calci e pugni a un agente della polizia locale si era fermato a contestare a un uomo il lavaggio dell' auto per strada

Leggi tutta la notizia su vicenzatoday

(Di domenica 1 settembre 2024) Un mese di agosto, per ladi Vicenza, da ricordare con rammarico come uno dei più violenti. Sono state infatti ben tre le aggressioni ai danni degli operatori, per un totale di sette agenti in ospedale. L’ultimo in ordine cronologico è avvenuto sabato quando una pattuglia è stata