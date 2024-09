Caduta in mountain bike ed escursionista infortunata | Soccorso alpino al lavoro sui monti veronesi

Leggi tutta la notizia su veronasera

(Di domenica 1 settembre 2024) Due interventi, praticamente in contemporanea, nella tarda mattinata di domenica suidella provincia di Verona. Intorno all'ora di mezzogiorno, ildi Verona è stato allertato per un ciclista caduto in, in località Gargagnano, a Sant'Ambrogio di Valpolicella