Cadavere ritrovato dopo incendio | ci sono tre fori di proiettile

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di domenica 1 settembre 2024) Non sarebbero state le fiamme a uccidere l'uomo il cui corpo è stato rinvenuto questa notte da vigili del fuoco e polizia.stati trovati tredisulsi trovava all'interno di un edificio in via Torre Poerio, al confine tra il quartiere di Pianura e il Comune di