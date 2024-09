Bar distrutto da un incendio evacuata abitazione 

Leggi tutta la notizia su viterbotoday

(Di domenica 1 settembre 2024) Bardalle fiamme. È successo nel pomeriggio di oggi, domenica 1 settembre, a Tuscania. L', le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha interessato il T-bar in via Tarquinia. La struttura, da cui è fuoriuscito fuoco e copioso fumo nero, è stata fortemente