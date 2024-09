Ballando con le stelle arriva Chiara Ferragni? Milly Carlucci | Ho un ruolo per lei

Leggi tutta la notizia su today

(Di domenica 1 settembre 2024) Il conto alla rovescia è iniziato. Sabato 28 settembre torna su Rai 1, in prima serata,con le, ma non tutto di questa nuova edizione è stato ancora svelato, a partire dal tredicesimo personaggio del cast. "Niente di scandaloso ma per motivi legati a questa persona ancora non si