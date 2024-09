Auto in fiamme in Fipili | traffico bloccato in superstrada \ VIDEO

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di domenica 1 settembre 2024) Dalle 19:30 i vigili del fuoco stanno interevendo sul tratto della, in direzione mare, per un incendio di un'. Sul posto, prima dell’uscita di Montelupo Fiorentino, polizia stradale. Al momento la circolazione risulta bloccata. Non ci sono feriti