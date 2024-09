Auto in fiamme in FiPiLi arrivano i vigili del fuoco Traffico bloccato a Montelupo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024)Fiorentino, 1 settembre 2024 – Paura inper un’andata aall’altezza del km 18 in direzione Livorno, circa 700 metri prima dell’uscita diFiorentino. Ideldel comando di Firenze sono intervenuti intorno alle 19,30 insieme alla polizia stradale. La circolazione è stata bloccata per consentire lo spegnimento del rogo. Non risultano persone coinvolte, ma si sono create lunghe code.