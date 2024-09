Amadeus | Dal 22 settembre condurrò ' Chissà chi è' su Nove cambia solo il nome

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di domenica 1 settembre 2024)debutta suil 22con la conduzione dichi è. L'annuncio del conduttore in un video su Instagram: "Oggi, domenica 1, è per me un giorno molto importante. È l'inizio della mia nuova avventura professionale all'interno di Discovery e del canale". Poi