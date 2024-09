Alla guida ubriachi senza patente e assicurazione | denunce e multe

Leggi tutta la notizia su parmatoday

(Di domenica 1 settembre 2024) I carabinieri di Fidenza hanno effettuato diversi controlli per contrastare lo spaccio di droga - utilizzando anche personale in borghese - e per prevenire gli incidenti dovuti all'abuso di alcool. Quattro automobilisti sono stati infatti denunciati poiché si erano messi