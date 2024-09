Airbnb bastonata dei giudici sul Comune

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

Affitti brevi contro residenti e residenti contro turisti. Nell'estate 2024 infuocata e afflitta da numerosi guai, contrasti, polemiche, contrapposizioni, ecco animarsi il casoversus condomini, scoppiato a Firenze. Non a caso, naturalmente. Perché Firenze è una delle "vittime" più illustri dell'overtourism e secondo molti questo a causa del fatto che qui si moltiplicano proprio le proposte di affitti brevi. Ma adesso la questione si arricchisce di un nuovo capitolo. Non si può vietare di affittare casa ai turisti, come sancisce in una sentenza il tribunale di Firenze. E dunque arriva un brusco altolà per la battaglia che invece proprio Palazzo Vecchio sta portando avanti, attraverso una norma che blocca nuovi alloggi nell'area Unesco.