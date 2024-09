Aggredì una commissario di polizia arrestato latitante

Leggi tutta la notizia su trentotoday

(Di domenica 1 settembre 2024) Nel tardo pomeriggio di ieri sabato a Bolzano lahahanno tratto in arresto un uomo di 49 anni, apolide e senza fissa dimora, disoccupato e già condannato in via definitiva alla pena di quattro mesi di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni