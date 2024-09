Affitti brevi tutte le novità da settembre | dal codice indentificativo alle sanzioni

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 1 settembre 2024) Il ministero del Turismo ha introdotto a partire dal 1 dialcune nuove regole per chi intende affittare la propri abitazione tramite la metodologia deglinel nostro Paese. Da anni questa tendenza si è affermata soprattutto per quanto riguarda l’ambito turistico, ma da anni esiste un problema di irregolarità delle strutture specialmente per quanto riguarda quelle che si trovano sulle piattaforme online. Per questa ragione la ministra del Turismo Daniela Santanché ha spinto per l’introduzione dei unidentificativo nazionale, il Cin, da assegnare a ogni struttura ricettiva di questo tipo.