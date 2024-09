A1 casello di Orte chiuso per due notti | quando e perché

Leggi tutta la notizia su viterbotoday

(Di domenica 1 settembre 2024) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di lunedì 2 alle 5 di martedì 3 settembre, è chiusa la stazione di, in entrata verso Roma. In alternativa, Autostrade per l'Italia consiglia di entrare alla stazione di Magliano Sabina.Sempre per lavori di