31 Agosto 2024 – Kiev chiede 800milioni di euro a Washington per ripristinare rete energetica

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di domenica 1 settembre 2024) Le autorità ucraine hanno consegnato agli Stati Uniti un elenco di attrezzature necessarie perle infrastrutture energetiche. Si aspettano di ricevere 800 milioni di dollari in aiuti. Almeno 20 persone sono morte e decine sono rimaste ferite nella città di Maradi, nel sud del Niger, a causa delle piogge torrenziali. La Russia invita l’Onu a condannare l’attacco delle forze armate ucraine a Belgorod. Dopo che le Idf ha dichiarato di aver trovato a Gaza dei corpi che potrebbero appartenere a degli ostaggi, l’Hostages and Missing Families Forum ha invitato la popolazione a tenere delle grandi proteste domani. Il candidato repubblicano alle elezioni presidenziali americane, Donald Trump, ha dichiarato di essere favorevole all’adozione di un emendamento che legalizza l’uso ricreativo della cannabis per gli adulti in Florida.