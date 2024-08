WWE | Ufficializzate le quote di scommessa sulla card di Bash in Berlin

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 31 agosto 2024) La WWE si sta preparando per i suoi prossimi Premium Live Events, con l’obiettivo di rendere ogni spettacolo più memorabile del precedente. Coninche si terrà oggi, l’eccitazione cresce. GUNTHER difenderà il suo World Heavyweight Championship appena conquistato contro Randy Orton, desideroso di ottenere il suo 15° titolo mondiale. Questo incontro è particolarmente atteso perché The Viper e l’austriaco si sono già affrontati nella finale del King of the Ring. La rivalità tra CM Punk e Drew McIntyre salirà di livello con il loro imminente strap match. Inoltre, Cody Rhodes difenderà il suo Undisputed WWE Championship contro il suo caro amico Kevin Owens. Un altro match fondamentale sarà quello tra The Unholy Union che difenderanno i loro Women’s Tag Team Championships contro Bianca Belair e Jade Cargill.