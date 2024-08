West Ham-Manchester City sabato 31 agosto 2024 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 31 agosto 2024) Dopo aver perso al debutto stagionale in casa contro l’Aston Villa, ilHam è andato imporsi nel derby contro il Crystal Palace a Selhurst Park per poi avere la meglio sul Bournemouth in EFL Cup.sera si troverà ad affrontare un compito molto più difficile contro unche ha vinto facilmente InfoBetting: Scommesse Sportive e