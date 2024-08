We Love 2000 Summer Party stasera al Mamamia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Avete amato il primo decennio del nuovo secolo, non solo dal punto di vista musicale? Se la risposta è sì allora il luogo dove trovarsi questa sera è ildi Senigallia, dove va in scena ‘We’. E’ la prima festa ufficiale dedicata agli anni Duemila. Nella presentazione ci si chiede: ‘Meglio Shakira o Beyoncè? Forse Britney Spears in tutina rossa! Rispolverate il Myspace! Ritornate ai tempi del Grande Fratello e dei Mondiali 2006, di Harry Potter e dei Pirati dei Caraibi, di Sex And The City e Dawson Creek, dei Blink 182 e di Dragon Ball, di Lady Gaga, degli Articolo e JAX’. Per i partecipanti ci saranno braccialetti, magliette e palloni marchiati ‘We’ in regalo. Il tutto per far rivivere l’atmosfera e lo spirito dell’epoca, quando ‘scrivevamo TVB alla nostra amichetta di banco, e giocavamo con Snake sul Nokia3310.