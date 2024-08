Vuelta 2024 il calendario delle tappe | programma orari diretta tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) Ilcompleto e ildellaa Espana, edizione numero 79 del terzo e ultimo Grande Giro stagionale. Di scena dal 17 agosto all’8 settembre, la corsa si svilupperà tra Portogallo e Spagna con tre settimane che promettono spettacolo. Come sempre non mancheranno numerose e difficilidi montagna, con gli scalatori che avranno ampio spazio per guadagnare tempo rispetto alle due cronometro che sono piuttosto brevi.: STARTLIST E FAVORITI MONTEPREMI E PRIZE MONEY Tra i big attesi alla partenza spiccano i nomi di Primoz Roglic, Carlos Rodriguez, Adam Yates, Joao Almeida ma anche gli italiani Antonio Tiberi e Lorenzo Fortunato. Di seguito ildettagliato con glidi ogni frazione in