Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2024 ore 19:30 (Di sabato 31 agosto 2024) Viabilità DEL 31 AGOSTO 2024 ORE 19.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2024 ore 18:30 - VIABILITÀ DEL 31 AGOSTO 2024 ORE 18. 20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, A CAUSA DI UN INCENDIO, CHIUSO IL TRATTO TRA IL RACCORDO ANULARE E IL BIVIO PER SETTEBAGNI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SEGUIRE LA SEGNALETICA SUL POSTO PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE DELLA FIRENZE ROMA, DAL RACCORDO PRENDERE LA SALARIA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A SETTEBAGNI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE USCITA OBBLIGATORIA A SETTEBAGNI DA QUI PERCORRERE LA SALARIA IN DIREZIONE ROMA DISAGI SULLA UMBRO-LAZIALE PER INCENDIO CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA VITERBO NORD, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-NAPOLI PER TRAFFICO SI RALLENTA DA ANAGNI A VALMONTONE, IN DIREZIONE ROMA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2024 ore 17:30 - VIABILITÀ DEL 31 AGOSTO 2024 ORE 17. 20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, A CAUSA DI UN INCENDIO, CHIUSO IL TRATTO TRA IL RACCORDO ANULARE E IL BIVIO PER SETTEBAGNI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SEGUIRE LA SEGNALETICA SUL POSTO PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE DELLA FIRENZE ROMA, DAL RACCORDO DEVE PRENDERE LA SALARIA PER RIENTRARE IN AUTOSTRADA A SETTEBAGNI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE USCITA OBBLIGATORIA A SETTEBAGNI E PERCORRERE LA SALARIA IN DIREZIONE ROMA SULLA FIRENZE ROMA RISOLTO L’INCIDENTE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO, LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE VERSO FIRENZE CI SPOSTIAMO SULLA UMBRO-LAZIALE PER INCENDIO CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA VITERBO NORD, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA RIENTRIAMO IN A1 MA SULLA DIRETTRICE ROMA-NAPOLI PER TRAFFICO SI RALLENTA DA ANAGNI A VALMONTONE, IN DIREZIONE ROMA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2024 ore 16:30 - POSSIBILI RITARDI PER I TRENI REGIONALI COINVOLTI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 31 AGOSTO 2024 ORE 16. 20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, A CAUSA DI UN INCENDIO, TRATTO CHIUSO TRA IL RACCORDO ANULARE E IL BIVIO PER SETTEBAGNI, IN DIREZIONE NORD PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE DELLA FIRENZE ROMA, DAL RACCORDO DEVE PRENDERE LA SALARIA PER RIENTRARE IN AUTOSTRADA A SETTEBAGNI SULLA FIRENZE ROMA CODE PER INCIDENTE DAL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO, VERSO FIRENZE SEMPRE IN A1 MA SULLA DIRETTRICE ROMA-NAPOLI PER TRAFFICO CODE A TRATTI DA ANAGNI A VALMONTONE, IN DIREZIONE ROMA ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL1 ORTE-ROMA FIUMICINO AEROPORTO LA CIRCOLAZIONE è SOSPESA A SETTEBAGNI A CAUSA DI UN INCENDIO. romadailynews
- Traffico, weekend da bollino rosso nelle strade e temperature roventi - Nel frattempo, Viabilità Italia ha annunciato il bollino rosso a partire dal pomeriggio di ieri, 30 ... dove si prevede una grande afa: Bari, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Trieste, Perugia e ... tg24.sky
- Traffico e temperature roventi, l'ultimo weekend d'agosto è da bollino rosso - Viabilità Italia ha annunciato bollino rosso a partire dal pomeriggio di ieri fino a domenica 1 ... Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Trieste, Perugia e Brescia. Il caldo si farà sentire in generale in ... radiosenisecentrale
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma