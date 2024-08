Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 31 agosto 2024)DEL 31 AGOSTOORE 16.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONENORD, A CAUSA DI UN INCENDIO, TRATTO CHIUSO TRA IL RACCORDO ANULARE E IL BIVIO PER SETTEBAGNI, IN DIREZIONE NORD PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE DELLA FIRENZE, DAL RACCORDO DEVE PRENDERE LA SALARIA PER RIENTRARE IN AUTOSTRADA A SETTEBAGNI SULLA FIRENZECODE PER INCIDENTE DAL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD E PONZANONO, VERSO FIRENZE SEMPRE IN A1 MA SULLA DIRETTRICE-NAPOLI PER TRAFFICO CODE A TRATTI DA ANAGNI A VALMONTONE, IN DIREZIONEORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL1 ORTE-FIUMICINO AEROPORTO LA CIRCONE è SOSPESA A SETTEBAGNI A CAUSA DI UN INCENDIO. SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO.