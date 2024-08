Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 31 agosto 2024)DEL 20 AGOSTOORE 09.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALLA DIRAMAZIONENORD, INCENDIO AL KM 21 È CHIUSO IL TRATTO TRA IL RACCORDO ANULARE E SETTEBAGNI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER CHI È DIRETTO IN AUTOSTRADA DEVE PERCORRERE VIA SALARIA FINO ALLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI, DUNQUE PROSEGUIRE IN DIRAMAZIONE DELL’A1 PER EFFETTO CODE SU VIA SALARIA TRA IL RACCORDO E LA DIRAMAZIONENORD NELLE DUE DIREZIONI CODE PER INCIDENTE ANCHE IN VIA PRENESTINA A COLLE MONFORTANI IN INGRESSO AANDIAMO SU VIA PONTINA PER UN INCIDENTE IN FASE DI RISOLUZIONE TRA VIA VALLELATA E APRILIA VERSO LATINA. NEL TRATTO CI SONO ANCORA CODE MOLTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA IN QUESTO FINE SETTIMANA NELLASEGNALIAMO A RIETI LA 13 FIERA MONDIALE DEL PEPERONCINO.