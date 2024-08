Venezia 81 Italia protagonista oggi con Amelio ma i fan aspettano Jude Law e Alessandro Borghi – Video

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di sabato 31 agosto 2024) (Adnkronos) –, 31 agosto, nella quarta giornata della Mostra del cinema di, gli occhi dei fan sono puntati suLaw eprotagonisti di due tre tre film in concorso: ‘The Order’ di Justin Kurzel e ‘Campo di battaglia’ di Gianni, prima pellicolana in gara. Il terzo film in concorso è il francese ‘Leurs enfants après eux’, diretto dai gemelli Ludovic e Zoran Boukherma. L'articolo81,conma i fanLaw eproviene da Daily Show Magazine.