Vannacci vs La Russa | Pensa solo a sminuirmi E posta la foto di una piazza vuota

(Di sabato 31 agosto 2024) (Adnkronos) – Usa i social Robertoper attaccare il presidente del Senato, Ignazio La. Levandosi qualche sassolino dalle scarpe, dopo le critiche ricevute dalla seconda carica dello Stato, tra i fondatori di Fdi. Su Facebook il generaleoggi due. La prima -titolo: desolazione alla Versiliana- è uno scatto del 30 agosto, durante l’intervista a Laalla kermesse di Marina di Pietrasanta, dove sottolineasi sono contate “circa 120 persone contate (era presente anche Donzelli che ha mobilitato tutto il partito)”. Poi affianca un secondo scatto, in cui il generale parla di se stesso in terza persona: “Il confronto con la serata didello scorso 24 agosto che ha radunato 1000 persone, di cui molte rimaste in piedi, non è neanche possibile”. A seguire hashtag in stile, tra cui spiccano #Decima #menefrego.