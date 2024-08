Us Open Sinner asfalta anche O' Connell | 3-0 in scioltezza e qualificazione agli ottavi

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 31 agosto 2024) Il numero uno del mondo e del seeding, Jannik, èdi finale degli US. Il tennista italiano, in un’ora e 53 minuti di gioco, ha battuto in 3 set l’australiano Christopher O'per 6-1 6-4 6-2.ora aspettail vincente della sfida tra l’americano Tommy Paul e il canadese Gabriel Diallo. Serenità ritrovata «Una grande partita, sapevo che avrei dovuto