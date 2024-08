US Open Paolini vola agli ottavi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 31 agosto 2024) Jasmine, tennista numero cinque al mondo, èdi finale degli Us, ultimo Grande slam stagionale. Sul cemento di Flushing Meadows di New York, l’azzurra supera in due set, con i parziali di 6-3, 6-4, la kazaka Yulia Putintseva, numero 52 del ranking Wta, dopo un’ora e 35 minuti di incontro. L'articolo USproviene da The Social Post.