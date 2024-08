Us Open Paolini è inarrestabile | batte Putintseva e vola agli ottavi di finale Errani eliminata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) New York, 31 agosto 2024 – Straordinaria Jasminea New York. La 28enne toscana, testa di serie numero 5 e in questa stagione finalista al Roland Garros e a Wimbledon oltre che oro olimpico in doppio con Sara, raggiunge glididegli Us: sul Louis Armstrong battuta la kazaka Yulia, 30esima testa di serie, per 6-3 6-4.affronterà ora la ceca Karolina Muchova, numero 52 del mondo ma semifinalista un anno fa, che si è sbarazzata della russa Anastasia Potapova 6-4 6-2. La 28enne di Bagni di Lucca con questo successo diventa la giocatrice italiana con più vittorie in singolare negli Slam in una singola stagione e la prima a centrare almeno gliin tutti i Major nello stesso anno. Fuori laNiente da fare per Sara