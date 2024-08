Us Open Djokovic eliminato a sorpresa da Popyrin

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 31 agosto 2024) AGI - Colpo di scena agli Us: dopo l'eliminazione prematura di Alcaraz anche Novakesce di scena. Il serbo è stato battuto al terzo turno dall'australiano Alexei, numero 28 del ranking, con il punteggio di 6-4, 6-4, 2-6, 6-4. La sconfitta del 37enne, quattro volte campione a New York, gli impedisce ancora una volta di raggiungere l'agognato record dei 25 Slam vinti, in una stagione che si chiude con nessun grande torneo in carniere, e la splendida consolazione pero' dell'oro olimpico. Per, peraltro campione uscente del torneo, è la prima eliminazione al terzo turno agli USin 18 anni. Aveva battutoin tre incontri precedenti, tra cui l'Australiane Wimbledon di quest'anno, ma 14 doppi falli (e 49 errori non forzati in totale) sono stati fatali per il campione serbo.