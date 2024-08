US Open ciclone Sinner | O’Connell spazzato via in 3 set

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2024) Un’ora e cinquantasei minuti di gioco. È quanto è bastato a Jannikper staccare il pass valevole per gli ottavi di finale degli US. Il tennista italiano, numero 1 del ranking ATP, si è imposto in scioltezza, in 3 set, su Christopher O’ Connell, tennista australiano che occupa la posizione numero 87 nella classifica mondiale.ha vinto il primo set 6-1 con due break al secondo e al quarto game. Nel secondo set, l’italiano ha strappato il servizio all’avversario nel terzo game difendendo tutti i propri turni di battuta fino al 6-4 finale. Early break nel terzo set,strappa il primo servizio ae lo brekka nuovamente per il 5-2, preludio per il 6-2 finale ottenuto nel game successivo. L'articolo USvia in 3 set CalcioWeb.