US Open anche Novak Djokovic eliminato! Impresa della vita per Alexei Popyrin

(Di sabato 31 agosto 2024)compie l’. L’australiano (n.28 del ranking) ha sconfitto(n.2 del mondo e campione del 2023) nel terzo turno degli US2024: 6-4 6-4 2-6 6-4 lo score in 3 ore e 20 minuti di partita. Un match nel quale l’aussie è stato perfetto nei primi due set, calando in maniera evidente nel terzo parziale. Quando si pensava che Nole si sarebbe prodotto in una delle sue consuete rimonte, il nativo di Sydney ha stupito tutti, sciorinando un tennis nuovamente convincente e approfittando dei tanti errori del suo avversario. E così, sfuma il sogno del 25° Slam per il serbo e l’avventura a New York prosegue per il n.28 ATP che affronterà negli ottavi di finale lo statunitense Frances Tiafoe (n.20 del seeding). Una nota a margine: questo sarà il primo Major dal Roland Garros 2004, senza, Rafa Nadal e Roger Federer agli ottavi.