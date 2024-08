US Open 2024 Zverev agli ottavi di finale senza brillare Tiafoe batte Shelton bene Rublev e Fritz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) Il quadro dei qualificatididel singolare maschile degli USè definito. E’ spettato ad Alexander(n.4 del mondo) chiudere il tutto a New York, con l’affermazione per 5-7 7-5 6-1 6-3 contro l’argentino Tomas Martin Etchverry (n.33 del ranking). Sul cammino del teutonico ci sarà lo statunitense Brandon Nakashima che ha prevalso nella sfida contro Lorenzo Musetti: il carrarino è stata battuto 6-2 3-6 6-3 7-6 (4), vanificando non poche chance nel corso della sfida. Da segnalare poi le affermazioni delle altre teste di serie più alte di questa giornata. Andrey(n.6 del mondo) non ha avuto problemi contro il ceco Jiri Lehecka, a segno per 6-3 7-5 6-4. Il russo giocherà glicontro il suo grande amico Grigor Dimitrov. Il bulgaro (n.9 del ranking) ha regolato in tre set (6-3 6-3 6-1) l’olandese Tallon Griekspoor (n.40 del ranking).