Un incendio minaccia il bosco delle colline sopra Capalbio

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 31 agosto 2024)– Fine di agosto all’insegnafiamme sulledella Toscana. Un nuovoboschivo si è sviluppato sullediin località Campocane. Le fiamme si sono sviluppate nelle prime ore del 31 agosto in una zona costituita da macchia mediterranea e olivastri. Il vento di nord-est, con relativa bassa umidità, ha favorito l’allargamento del fronte. La sala operativa regionale ha disposto l’invio immediato di due elicotteri della flotta regionale, sei squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali dell’Unione Comuni del Fiora, a cui appartiene anche il direttore che coordina le operazioni di spegnimento. Gli sforzi si sono concentrati per chiudere l’prima di un cambio di vento previsto in tarda mattinata che potrebbe spingere le fiamme verso un’altra zona, più vasta e densamente boscata.