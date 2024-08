Ultime Notizie Roma del 31-08-2024 ore 17 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 31 agosto 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in apertura di giornale duri scontri tra uomini armati esercito israeliano nella città di Siena in cisgiordania lei DF sta contagiando diversi importi fa sapere l’agenzia di stampa palestinese guafa campo profughi della città dove le truppe hanno effettuato incursione in diverse abitazioni nei quartieri demolendo numero usi e strutture nella zona orientale della città causando gravi danni alla rete elettrica idrica nella notte arrivano è piovuto una raffica di 40 gradi verso la Galileo cidentale nel nord di Israele hanno riferito le forze di Tel Aviv alcuni grandi sono stati intercettati altri hanno colpito la zona ma non ci sono verificati feriti in risposta agli italiani hanno bombardato i siti bilancio con l’artiglieria torniamo in Italia della cronaca prima notte ...