UFFICIALE – Gosens ritorna in Italia | arriva l’annuncio per l’ex Inter

(Di sabato 31 agosto 2024) Robina giocare in Serie A proprio all’ultimo giorno di calciomercato.toper. COMUNICATO– “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi, il calciatore Robindal FC Union Berlin., nato a Emmerich am Rhein il 5 Luglio 1994, in carriera ha indossato, in, le maglie di Atalanta e. Nell’ultima stagione con la maglia dell’Union Berlin è sceso in campo in 37 occasioni, realizzando 7 reti. Il nuovo calciatore viola ha inoltre indossato la maglia della Nazionale Tedesca in 20 occasioni, realizzando 2 reti”. Fonte: acffiorentina.